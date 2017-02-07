 Giderler eritildi – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Giderler eritildi

    Giderler eritildi

    Yönetim yıllık oyuncu maliyetlerinde büyük tasarruf sağladı:

    18 milyon 650 bin euro (76 milyon 347 bin TL). Karadeniz ekibi, UEFA Finansal Fair- Play kapsamında vermiş olduğu taahhüt gereği futbolcuların yıllık giderlerinde yarı yarıya indirime gitti. Daha önce yıllık gider 140 milyon TL idi. Başkan , biraz daha tasarruf yapmak istediklerini dile getirdi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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