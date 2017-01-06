Trabzonspor'dan TFF'ye yazı gönderildi

Saral, Şenol Güneş Stadı'nın genel eksiklerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadı'nda oynamak istediklerini ifade eden Saral, şöyle konuştu:

"Stadın genel eksikleri var. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) stadı Gençlik Spor Bakanlığı'na devrediyor. Şu anda kabul aşaması gerçekleştiriliyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Gençlik Spor Bakanlığı ve Trabzon Valiliği ile bundan sonraki süreci en hızlı şekilde geçmek için 10 gündür yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu çalışma neticesinde bir raporlama yaptık. TFF'nin eksik işlerin giderilmesi konusunda çalışmalara başlandı. Biz de kupada Atiker Konyaspor ve ligde Gaziantepspor ile oynayacağımız maçların yeni stadımızda oynanması için acil eylem planı ortaya koyduk. Eksiklerimizi tespit ettik. Bunları TOKİ ve Gençlik Spor Bakanlığı'yla da paylaşıyoruz. Herkes üzerine düşen çalışmayı yapıyor. İkinci yarıya yetişmeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni en iyi şekilde ligin ikinci yarısına hazırlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"60 MADDELİK EKSİK GİDERİLECEK"

TFF yetkililerinin 60 maddelik eksik tespitinde bulunduğunu ve herkesin üzerine düşen görevi yaptığını vurgulayan Saral, şunları söyledi:

"Avni Aker Stadı'ndaki e-bilet sisteminin nakli, güvenlik tedbirleri gibi konuların takipçisiyiz. Doğalgaz ile ilgili bir sorun vardı. Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın da desteğiyle sorun çözüldü. Şu anda statta doğalgaz da var. TFF yetkilileri son olarak bir gün önce Şenol Güneş Stadı'nda titiz bir inceleme yaptı. 60 maddelik eksik tespit edildi. Bunların bir kısmı acil, bir kısmı valiliğin, TFF'nin, Gençlik Spor Bakanlığı'nın ve bizim çözeceğimiz eksiklikler. Bunlar hallediliyor. TFF'ye ikinci yarıdaki maçlarımızı Şenol Güneş Stadı'nda oynayacağımızı bildirdik. Gerekli yazışmaları yaptık. İnşallah ikinci yarı camiamız için hayırlı olur."

TAKTİK ANTRENMAN

Bu arada, Antalya'nın Belek ilçesinde devre arası kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo'nun yanı sıra, sakatlığı bulunan Bero ile transfer görüşmeleri yapan Güray ve Sheidaev antrenmanda yer almadı. N'doye ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

GÜRAY İLE RAMİL YİNE ANTRENMANA ÇIKMADI

Bu arada, Trabzonspor'da transfer görüşmeleri yapmaları için izin verilen Güray Vural ile Ramil Sheidaev, bordo mavili takımın bu sabah yapılan antrenmanında da yer almadı. İki futbolcuların da transfer görüşmelerine devam ettiği ve kısa sürede görüşmelerden sonuç alınması bekleniyor.

BERO AMELİYAT OLDU

Trabzonspor Kulübü, sakatlığı bulunan Matus Bero'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yer alan açıklamada, "Ligin ilk yarasında oynanan Galatasaray müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen oyuncumuz Matus Bero, yapılan konservatif tedaviler sonucu ligin ilk yarısını tamamlamıştır. Antalya Belek kampında ağrıları artan oyuncumuza dün gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk'ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.