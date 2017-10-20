Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak dev karşılaşma öncesinde yaptığımız ankete katılanların yüzde 60'ı 'Derbiyi Galatasaray kazanır' dedi.
22 Kasım Pazar günü Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maç öncesinde Galatasaray namağlup şekilde zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 14 puanla 5. sırada yer alıyor.
85 BİNDEN FAZLA OY GELDİ
Sonucunun ligin kaderini belirleyeceği bu maç öncesin de ise taraftarlara maçla ilgili tahminlerini sorduk. "22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu sizce ne olur?" şeklinde yaptığımız ankete 85 binin üzerinde bir katılım gerçekleşti.
ÇOĞUNLUK 'GALATASARAY' DEDİ
Ankete katılanların yüzde 60'ı 'Galatasaray kazanır' derken, yüzde 34'ü 'Fenerbahçe kazanır' ve geriye kalan yüzde 6'sı ise 'Berabere biter' şeklinde oy kullandı.
İşte anketimizin sonucu...
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:12
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Kocaman'ın Galatasaray'a şansı tutmuyor
Toplam 1
Yorum
hakem odası şans dediğin nedirki palabıyıkmı !!!
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Arda dönüyor
Toplam 6
Yorum
ARDA 66 numaralı Arda olarak geliceksen GALATASARAY ımızın kapısı sana sonuna kadar açık fakat primci olarak geleceksen fenerbahçenın kapısı orda
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Başakşehir Avrupa'da kayıp
Toplam 15
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk korkusu sarmış dört bir yanı abdullah avcıya bak sen çıkan kadroya bak ülke puanı falan filan boş işler resmen bjk maçına bilenmiş !!!!!
Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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