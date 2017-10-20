Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi

22 Kasım Pazar günü Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maç öncesinde Galatasaray namağlup şekilde zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 14 puanla 5. sırada yer alıyor.

85 BİNDEN FAZLA OY GELDİ

Sonucunun ligin kaderini belirleyeceği bu maç öncesin de ise taraftarlara maçla ilgili tahminlerini sorduk. "22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu sizce ne olur?" şeklinde yaptığımız ankete 85 binin üzerinde bir katılım gerçekleşti.

ÇOĞUNLUK 'GALATASARAY' DEDİ

Ankete katılanların yüzde 60'ı 'Galatasaray kazanır' derken, yüzde 34'ü 'Fenerbahçe kazanır' ve geriye kalan yüzde 6'sı ise 'Berabere biter' şeklinde oy kullandı.

İşte anketimizin sonucu...