Fırtına deplasmanda esti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı.

Karşılaşmanın tek golünü 45. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde Emmanuel Mas kaydederken bordo mavili ekip maçı 1-0 üstünlükle tamamladı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 24 puana ulaşarak 10. sıraya yükselirken, 21 puanda kalan Kasımpaşa 12. sıraya geriledi.



MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Yanal, deplasmanda 2-1 kazanılan Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamına Kasımpaşa karşısında da görev verdi.

Karadeniz temsilcisinin yeni transferlerinden Emmanuel Mas ile Joao Pereira, geçen hafta olduğu gibi ilk 11'de kendilerine yer bulurken, Carl Medjani forma şansı bekledi.

Trabzonspor'da Matus Bero, sakatlığı sebebiyle forma giymedi.

Bordo-mavili takım; Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve N'Doye ile 11'iyle sahaya çıktı.

Trabzon temsilcisinde Alvarado Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Hyun Jun Suk, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara, Kasımpaşa karşısında yedek soyundu.



İLHAN CAVCAV UNUTULMADI

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav da unutulmadı.

Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



TRABZONSPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Bordo-mavili taraftarlar, Kasımpaşa maçına yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonsporlu taraftarlar için Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

Kendilerine ayrılan 914 kişilik bölümün tamamını dolduran Trabzonspor taraftarları, maçtan önce takımları lehinde tezahüratlarda bulundu.

Trabzonsporlu futbolcuları sırayla tribüne çağıran bordo-mavili taraftarlar, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'a ise yoğun ilgi gösterdi.



KASIMPAŞA'DA DA DEĞİŞİKLİK YOK

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Lacivert-beyazlı takım, Trabzonspor karşısına Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Tunay Torun, Adem Büyük ve Koita ilk 11'iyle çıktı.

Kasımpaşa'da Kadem Burak Yaşar, Kenneth Otigba, Vasil Bozhikov, Herolind Shala, Andre Castro, Samuel Eduok ve Turgut Doğan Şahin bordo-mavililere karşı yedek soyundu.

Lacivert-beyazlı takımın Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından Colon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Guanca, Trabzonspor karşısında kadroda bulunmadı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Frank Etoundi ile Batuhan Altıntaş'ta Kemal Özdeş tarafından ilk 18 kişilik kadroya alınmadı.