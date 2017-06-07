PFDK’dan 1’er maç
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası finalinde çıkan olaylar nedeniyle M.Başakşehir ve A.Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi. Saha olayları nedeniyle verilen 1'er maç seyircisiz cezanın yanı sıra, Başakşehir'e 100 bin, A.Konya'ya 150 bin TL de para cezası kesildi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
PFDK’dan 1’er maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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