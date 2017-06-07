 PFDK’dan 1’er maç – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’dan 1’er maç

    PFDK’dan 1’er maç
    , Ziraat Türkiye Kupası finalinde çıkan olaylar nedeniyle M.Başakşehir ve A.Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi. Saha olayları nedeniyle verilen 1'er maç seyircisiz cezanın yanı sıra, Başakşehir'e 100 bin, A.Konya'ya 150 bin TL de para cezası kesildi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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