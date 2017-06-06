PFDK'dan iki ekibe de ceza

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.06.2017 tarih ve 86 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 31.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 31.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.