 Konyaspor’a Nijeryalı golcü – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Konyaspor’a Nijeryalı golcü

    Konyaspor’a Nijeryalı golcü
    Rangelov ile yolları ayıran Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay'ın raporuyla forvet arayışını hızlandırdı. Yeşil-beyazlılar, listesine Katar Ligi'nde Al Arabi'de 24 maçta 8 gol atan Nijeryalı İmoh Ezekiel'i aldı. Yönetimin, 24 yaşındaki golcüyle temas kurduğu ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Belçika'da S.Liege ve Anderlecht'te de oynayan Ezekiel'le anlaşırsa kamp öncesi imza attıracak.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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