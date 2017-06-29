Konyaspor’a Nijeryalı golcü

Rangelov ile yolları ayıran Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay'ın raporuyla forvet arayışını hızlandırdı. Yeşil-beyazlılar, listesine Katar Ligi'nde Al Arabi'de 24 maçta 8 gol atan Nijeryalı İmoh Ezekiel'i aldı. Yönetimin, 24 yaşındaki golcüyle temas kurduğu ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Belçika'da S.Liege ve Anderlecht'te de oynayan Ezekiel'le anlaşırsa kamp öncesi imza attıracak.