Konya’da stres
Başakşehir, F.Bahçe, Bursa ve Avrupa’daki iki Braga maçı öncesi teknik patron Kocaman, “İlk yarının en zorlu periyoduna giriyoruz. Özveri istiyorum” dedi.
Atiker Konyaspor'da kritik maçlar öncesi alarm verildi. Hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de başarı hedefleyen Yeşil- Beyazlılar'da milli ara sonrası gelen zorlu serinin stresi var. Teknik direktör Aykut Kocaman, önlerindeki periyodun ilk yarının en zorlu periyodu olarak gözüktüğünü belirterek, "Bu periyodu bir şeyler öğrenmeye ve bir şeyler anlamaya çalışarak ve yapabilirsek bu maçların tamamını kazanmaya çalışarak geçirmek istiyoruz" dedi. Kocaman, "Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor ile arka arkaya gelen maçlar, arada da iki tane Braga mücadelesi var. Bu şikayet edilecek de bir durum değil. Tam tersi son derece mutluluk ve heyecan verici. Bu zorlukların altından kalkmayı başarabilirsek o zaman Konyaspor gerçekten güçlendi diyeceğiz" ifadelerini kullandı. Deneyimli hoca, futbolcularıyla konuştuğunu da belirterek, "Herkesten özveri istiyorum. tüm oyuncular kendine iyi bakmalı. Çünkü bu çok zor seriyi fizik gücümüz ayakta kalırsa geçebiliriz" ifadelerini kullandı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Konya’da stres haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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