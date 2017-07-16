 Milan 10. transferini yaptı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    10. transferini yaptı

    <a href="/index/milan?id=de8379c7-5949-4956-b693-9bc6a147dc66" class="" rel="tag">Milan</a> 10. transferini yaptı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , Lazio'nun Arjantinli orta saha oyuncusu 'yı transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Biglia'nın transferi konusunda Lazio ile anlaşıldı. 31 yaşındaki ön libero, kendisini 3 yıllığına 'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İtalyan basını, transferin 17 milyon avro bonservis karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

    Daha önce Independiente, Anderlecht ve Lazio kulüplerinde oynayan Biglia, Arjantin Milli Takımı formasını 49 kez giydi.

    Biglia, kısa süre önce Çinli hissedarlar tarafından satın alınan 'ın, Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez, Fabio Borini, Hakan Çalhanoğlu, Andrea Conti, Antonio Donnarumma ve Leonardo Bonucci'den sonra yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 10. isim oldu.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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