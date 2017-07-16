Lucas Biglia'dan büyük gaf
16 Temmuz 2017, Pazar
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Lazio'dan Milan'a transfer olan Lucas Biglia, kendisinden imza ve fotoğraf isteyen Milan'lı taraftarları kırmadı. Bu sırada Milan'da olduğunu bir anlığına unutan Biglia 'Forza Lazio' dedi. Taraftarlar ise çileden çıktı!
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