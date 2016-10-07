 Mourinho saygısız – Fotomaç – 07 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Mourinho saygısız

    Mourinho saygısız

    Manchester City forması giyen İlkay, Morinho için “Bastian’a yaptığı muamele saygısızca o bunu hakketmedi” diye konuştu.

    Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yıldız futbolcu, ezeli rakipleri Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'yu hedef tahtasına koydu.

    M.UNİTED HATA EDER
    İlkay, "Eğer okuduklarımız doğruysa Mourinho'nun Bastian'a (Schweinsteiger) yaptığı muamele saygısızca. O sıradan bir oyuncu değil. M.United, Bastian gibi bir oyuncudan faydalanmayarak hata ediyor" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mourinho saygısız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.