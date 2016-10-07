Mourinho saygısız

Manchester City forması giyen İlkay, Morinho için “Bastian’a yaptığı muamele saygısızca o bunu hakketmedi” diye konuştu.

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yıldız futbolcu, ezeli rakipleri Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'yu hedef tahtasına koydu.



M.UNİTED HATA EDER

İlkay, "Eğer okuduklarımız doğruysa Mourinho'nun Bastian'a (Schweinsteiger) yaptığı muamele saygısızca. O sıradan bir oyuncu değil. M.United, Bastian gibi bir oyuncudan faydalanmayarak hata ediyor" dedi.