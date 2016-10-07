 Wagner alkışlandı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Wagner alkışlandı

    Wagner alkışlandı
    'de 'la ortaya koyduğu performansla ortalığı kasıp kavuran Jürgen Klopp bugünlerde adını farklı bir şekilde söz ettiriyor. Jürgen Klopp'un futbolculuk günlerinden yakın arkadaşı olan 'sadıcı' David Wagner alkışlanıyor. Kendisi gibi gözlük takan ve Klopp'un düğününde sadıcı olan Wagner, İngiltere Championship'te Huddersfield'i zirveye taşıyarak beklenmedik bir hikayenin kahramanı oldu.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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