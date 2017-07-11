Tudor ilk 11'i belirledi

Galatasaray teknik direktörü Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacakları İsveç ekibi Östersunds maçında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Zayıf rakibi karşısında sürprizle karşılaşmak istemeyen ve ilk maçı deplasmanda yapacak olan sarı-kırmızılı takımda Tudor, tüm kozlarını sahaya sürecek.



İşte yenilerin de dahil olduğu ilk 11...