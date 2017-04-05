Rıdvan Dilmen'den flaş yorumlar

- Sneijder krize dönüşebilir. Kontratı olan güçlü bir oyuncu ama Sneijder'in çalışması lazım. Tudor, atrenmana önem veren koşu mesafelerine dikkat eden biri. Türkiye'de teknik direktörler skorboardadır. Derbiyi Fenerbahçe kazanırsa Sneijder niye oynamıyor

diyebiliriz? Ancak teknik adama da saygı duyalım. 2 haftalık arada Sneijder idman performansı ve vurdumduymaz tavrı varsa o zaman Tudor haklıdır.