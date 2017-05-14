Mutlaka alınacak
Yeni sezona yeni ve güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Taison için görüşmelerini sürdürüyor. Menajerler aracılığıyla 29 yaşındaki futbolcunun durumu öğrenilirken Taison ve temsilcisinin, ilk etapta talep ettiği yüksek ücret sarı-lacivertli takımı sıkıntıya soktu.
Ukrayna temsilcisiyle sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon euro ve 2 milyon euro da imza parası talep etti. Bu transferi bitirmekten kararlı olan Fenerbahçe, bu rakamlara rağmen temasları kesmedi. Pazarlıkların düşünülen rakamlara gelene kadar devam edeceği belirtildi.
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