Mutlaka alınacak

Ukrayna temsilcisiyle sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon euro ve 2 milyon euro da imza parası talep etti. Bu transferi bitirmekten kararlı olan Fenerbahçe, bu rakamlara rağmen temasları kesmedi. Pazarlıkların düşünülen rakamlara gelene kadar devam edeceği belirtildi.

