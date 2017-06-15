GALERİ
Monaco'dan jest
0 | 0
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden "Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü (bugün) saat 15.30'da İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir" şeklinde bir açıklama yapıldı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.