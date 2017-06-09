Fenerbahçe Yusuf ile anlaştı
Bordo-mavililer, Ersun Yanal'ın takımda istemediği Yusuf'u elden çıkarmaya hazır ancak bunu en kârlı biçimde gerçekleştirmek istiyor. Trabzonspor'un bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Fenerbahçe bu parayı vermeye yanaşmıyor.
FIRTINA, VİSCA İLE TAKAS ETMEK İSTİYOR
Trabzonspor'un futbol hayatını İstanbul'da sürdürme planı yapan Yusuf Erdoğan ile ilgili başka düşünceleri de var. Başakşehir'den Edin Visca'ya göz koyan Fırtına, iki oyuncuyu takas etmek istiyor. Bordo-mavililerin bu takasa karşılık bir miktar da para vermeye hazır olduğu öğrenildi.
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