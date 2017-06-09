Fenerbahçe Yusuf ile anlaştı

Bordo-mavililer, Ersun Yanal'ın takımda istemediği Yusuf'u elden çıkarmaya hazır ancak bunu en kârlı biçimde gerçekleştirmek istiyor. Trabzonspor'un bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Fenerbahçe bu parayı vermeye yanaşmıyor.