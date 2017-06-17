G.Saray stoper için 4 koldan saldırıyor
Sao Paulo'da oynayan 28 yaşındaki stoper, Tudor'un gözdelerinden. Yönetim, 4 milyon euro'dan başladığı pazarlıklarda 6.5 milyon euro'ya kadar çıktı. Sao Paulo 8 milyon euro talep ediyor. Maicon'un Avrupa'ya açılmak istemesi G.Saray'ın kozu. Hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziği ile öne çıkan, sağ bek de oynayabilen Maicon, Sao Paulo'da 2 sezonda 71 maça çıktı.
Savunma ustası İtalya'dan... 29 yaşındaki oyuncunun, Sassuolo ile 1 yıl sözleşmesi kaldı. Bu yüzden satışına sıcak bakılıyor. Sassuolo kapıyı 12 milyon euro'dan açtı. G.Saray'ın son 7 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor. Roma da talip. Ancak 4 yıllık cazip bir kontrat önerisi alan 1.92'lik Acerbi'nin ilk tercihi G.Saray. Tecrübeli stoper kulübünden transferi için kolaylık istedi.
Napoli'de forma giyen Rumen stoper transfer döneminin başında listenin ilk sıralarındaydı. Ancak Napoli bonservis konusunda hiç indirime yanaşmayınca geri plana düştü. 27 yaşındaki Vlad, topu oyuna sokmadaki becerisi nedeniyle tercih ediliyor. Sağ bek de oynayabilen Chiriches'in Napoli'nin indirim yapması durumunda transferi noktalanabilir
Legia Varşova'da oynayan Michal Pazdan, Polonya Milli Takımı'nın savunmasını ayakta tutan isimlerden. Piyasa değeri 3 milyon euro. Ülke basını, Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığını duyurdu. Başka talipleri de var. İstikrarlı bir stoper olan Pazdan, Legia'da geçtiğimiz sezon 28'i lig, 10'u Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 38 maçta forma giydi.
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