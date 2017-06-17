G.Saray stoper için 4 koldan saldırıyor

Legia Varşova'da oynayan Michal Pazdan, Polonya Milli Takımı'nın savunmasını ayakta tutan isimlerden. Piyasa değeri 3 milyon euro. Ülke basını, Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığını duyurdu. Başka talipleri de var. İstikrarlı bir stoper olan Pazdan, Legia'da geçtiğimiz sezon 28'i lig, 10'u Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 38 maçta forma giydi.