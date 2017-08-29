 Asamoah yola çıktı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Asamoah yola çıktı

    Asamoah yola çıktı

    Ganalı sol bekin, ’a transferinde engel olarak görülen Spinazzola, ’a döneceğini açıkladı. Asamoah’ın Cuma günü gelmesi bekleniyor.

    , günlerdir gündemi meşgul eden Kwadwo Asamoah'a kavuşmak üzere... Ganalı oyuncunun transferine onay vermesi için Juventus'un transfer yapması bekleniyordu. İtalyan ekibinin, Atalanta'da kiralık forma giyen oyuncusu Leonardo Spinazzola ile bu sorunu çözdüğü bildirildi.

    İNSTAGRAM'DAN AÇIKLADI
    Nitekim, açıklama da Leonardo Spinazzola'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "'a dönmek benim için büyük bir rüya... Atalanta benim kişisel gelişimime çok yardımcı oldu. Onlara minnettarım. Ama artık geri dönüyorum" diyerek Atalanta taraftarlarına veda etti.

    ŞİMDİ ONAY BEKLENİYOR
    Geçen yıl Atalanta'ya 2 yıllığına kiralanan Spinizzola, veda mesajı yayınlayarak Juventus'un yolunu tuttu. "Yeni bir sol bek alalım transferine izin vereceğiz" diyen Juventus'un, bu gelişme sonrasında Asamoah'ın Galatasaray'a transferine onay vermesi ve Ganalı yıldızın, Cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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