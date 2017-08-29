Asamoah yola çıktı
Ganalı sol bekin, Galatasaray’a transferinde engel olarak görülen Spinazzola, Juventus’a döneceğini açıkladı. Asamoah’ın Cuma günü gelmesi bekleniyor.
İNSTAGRAM'DAN AÇIKLADI
Nitekim, açıklama da Leonardo Spinazzola'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Juventus'a dönmek benim için büyük bir rüya... Atalanta benim kişisel gelişimime çok yardımcı oldu. Onlara minnettarım. Ama artık geri dönüyorum" diyerek Atalanta taraftarlarına veda etti.
ŞİMDİ ONAY BEKLENİYOR
Geçen yıl Atalanta'ya 2 yıllığına kiralanan Spinizzola, veda mesajı yayınlayarak Juventus'un yolunu tuttu. "Yeni bir sol bek alalım transferine izin vereceğiz" diyen Juventus'un, bu gelişme sonrasında Asamoah'ın Galatasaray'a transferine onay vermesi ve Ganalı yıldızın, Cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:17
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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