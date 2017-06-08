 Ragnick kafa karıştırdı – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Ragnick kafa karıştırdı

    Ragnick kafa karıştırdı
    RB Leipzig sportif direktörü Ralf Rangnick bir basın toplantısı düzenledi. Kafaları karıştırdı. Basında çıkan 18 milyon euro bonservis ve Bruma'ya ödeneceği iddia edilen 6 milyon euro için, "Her iki rakam da doğru değil. Oyuncunun bizim için ilgi çekici olduğu doğru. Aynı zamanda görüşmelerin iyi gittiği de doğru. Biz iyi bir başlangıç pozisyonundayız" dedi. Rangnick'in basın toplantısı sırasında Bruma'nın adını vermekten kaçınması ise Alman gazeteciler arasında "Sorun mu var" sorularını doğurdu.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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