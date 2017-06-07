Muslera çaresiz kaldı!
07 Haziran 2017, Çarşamba
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Hazırlık maçında İtalya ile Uruguay karşılaştı. Gök Mavililer, 7. dakikada Jose Gimenez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
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