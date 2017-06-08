Dionisi tamam

Gomis'in transferini bitirmek üzere olan Galatasaray'la ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalya'nın Il Mattino gazetesi, Aslan'ın Federico Dionisi ile kesin anlaşmaya vardığını yazdı... Gazete Serie B'de sezonu 17 golle tamamlayan İtalyan golcünün 1 Temmuz'da G.Saray'a imza atacağını okurlarına aktardı