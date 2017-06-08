 Dionisi tamam – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Dionisi tamam

    Dionisi tamam
    Gomis'in transferini bitirmek üzere olan Galatasaray'la ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalya'nın Il Mattino gazetesi, Aslan'ın Federico Dionisi ile kesin anlaşmaya vardığını yazdı... Gazete Serie B'de sezonu 17 golle tamamlayan İtalyan golcünün 1 Temmuz'da G.Saray'a imza atacağını okurlarına aktardı
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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