Penaltı isyanı
Galatasaraylılar tepkili... Sneijder’in şutunda Fatau’nun eliyle topu kesmesine penaltı çıkmadı
Sarı-kırmızılılar bu sezon hakemlerden çok yakınmıştı. Birçok maçta penaltılarının verilmediğini düşünen Galatasaraylılar dün de Hüseyin Göçek'in bir kararıyla adeta çıldırdı.
Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında Rodrigues'in kafa vuruşunu Turgut Doğan elle kesmiş ancak "Devam" kararı çıkmıştı. Dün de Sneijder'in vuruşunda meşin yuvarlak Fatau'nun kolundan döndü. Ancak Hüseyin Göçek "Penaltı yok" dedi.
Cimbom geçen hafta olduğu gibi çıkmayan penaltı kararı sonrası gol yiyince taraftarlar da çıldırdı.
Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında Rodrigues'in kafa vuruşunu Turgut Doğan elle kesmiş ancak "Devam" kararı çıkmıştı. Dün de Sneijder'in vuruşunda meşin yuvarlak Fatau'nun kolundan döndü. Ancak Hüseyin Göçek "Penaltı yok" dedi.
Cimbom geçen hafta olduğu gibi çıkmayan penaltı kararı sonrası gol yiyince taraftarlar da çıldırdı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.