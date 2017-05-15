Penaltı isyanı

Galatasaraylılar tepkili... Sneijder’in şutunda Fatau’nun eliyle topu kesmesine penaltı çıkmadı

Sarı-kırmızılılar bu sezon hakemlerden çok yakınmıştı. Birçok maçta penaltılarının verilmediğini düşünen Galatasaraylılar dün de Hüseyin Göçek'in bir kararıyla adeta çıldırdı.



Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında Rodrigues'in kafa vuruşunu Turgut Doğan elle kesmiş ancak "Devam" kararı çıkmıştı. Dün de Sneijder'in vuruşunda meşin yuvarlak Fatau'nun kolundan döndü. Ancak Hüseyin Göçek "Penaltı yok" dedi.



Cimbom geçen hafta olduğu gibi çıkmayan penaltı kararı sonrası gol yiyince taraftarlar da çıldırdı.