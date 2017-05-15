Hep aynı gol yenmez

Bir takım sürekli aynı golü yemez. G.Saray'ın herhangi bir maçta yediği golün tekrarını koyun, dünden farkı yoktur



Gaziantepspor'da oynayan 14 oyuncuya bakıyorum, 9 yabancı görev yaptı.

Maça bakıyorum, ilk yarıda yüzde 72'yle topla oynadı Galatasaray...

Sen 14 yabancıyı bunun için mi aldın? Bu oyuncularla oynayınca ne fark eder? Planlamaları doğru yapmazsanız kaybedersiniz.

Galatasaray'da bugüne kadar yönetim, Tudor'un arkasında olduğunu fazlasıyla hissettiriyor.

Bruma'yla çok vahim bir durum yokmuş demek ki bu hafta oynadı.

Tudor'un sezon başı teknik adamı olduğunu, Galatasaray'ın Tudor'a bir şans olduğunu düşünüyorum.

Önümüzdeki yıl devam edecek gibi gözüküyor. Bir takım dengesizliklere rağmen uzun vadede Galatasaray'a yarar sağlayabilir. Ne kadar sabır gösterilir bilemem ama Fenerbahçe'nin maçını kaybetmesinden sonra takımın ilk yarıdaki coşkusu önemliydi. Fakat ikinci yarının başında 3 tane pozisyon verdiler, 1-1'den sonra...

Galatasaray'da benim anlamadığım şu, fiziksel bir zaafınız olabilir boy olarak. Bu ayrı ama bir takım sürekli aynı golü yemez. Sezon boyunca aynı golü yiyen bir ekip varsa başka düşünmek lazım. Muslera hep aynı golü yiyor. Bir de çık, yumrukla mesela. Akan oyunda en çok kafa golü yiyen takımı Galatasaray'dır. Benzer goller, benzer hatalar... Herhangi bir maçta yediği golün tekrarını koyun, dünden farkını göremezsiniz.

Dikkatimi çeken bir konu daha var. Acayip güzel statlarımız var.

Antep küme düşme potasında, stat mükemmel ama boş... 5 bin civarı seyirci var. Tesisleşeme kadar insan faktörünü, seyirciyi ne yapacağız edeceğiz, getireceğiz. Belçika'ya bile bakıyorsun, statları full. Onlarda kafeterya, sinema yok mu, var.

Kalite mi, bilet fiyatları mı, nedir ne değildir, bunu çözmek zorundayız.

Öyle bir algı da oluştu. Fenerbahçe bile dolduramıyor, bu da normal karşılanır oldu. Büyük takımlara gündüz maçı birer, ikişer değil, beş, altı tane gündüz maçı ayarlamak lazım belki de.

Son olarak Genç Milli Takımımızın yarı finale kalması da çok önemli... Eskiden genç, ümit ve A vardı. Şimdi U17 diyoruz. İnşallah yarın da İngiltere karşısında başarılı olacaklar.



ÖNEMSEMiYORLAR

Büyük takımlarda 1987-88 sezonu aklıma gelir. İki ileri bir geri yapardık, oyuncunun konsantrasyonunu çok etkiler. Galatasaray'da da böyle, Fenerbahçe de... Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi rahat yenmesi sürpriz değil bu yüzden. Üçüncülük, ikincilik diye bakmıyorlar. Bakmalılar aslında ama bakmıyorlar. Mesela Manchester United'ın hocası Jose Mourinho, "Tarihimizin en önemli maçı" diyor Celta Vigo maçı için. Neden? Çünkü hesapları var, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kupayı alırsa. Böyle bakmıyorlar bizim futbolcular.