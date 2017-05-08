Tecrübe konuştu

Fenerbahçe'nin tek numarası tecrübesiydi ve Beşiktaş'a karşı hiçbir şey oynamadan yenilmedi.



Bazı derbiler vardır, kült maçlar olur. Uzun yıllar konuşulur. Bu da onlardan birisi olacak. İlk yarının sonunda Aboubakar'la öne geçti Beşiktaş...

9 kişi kalmış rakip takım. Son taçta bile Beşiktaş set oynamaktansa topu korusalar oyun bitebilirdi. Futbolun bir oyun olduğunu, her şeyin olabileceğini bir kez daha gördük. Kader demeyeceksin, "Kader gayrete aşıktır" derler.

Beşiktaş 45 ile 80 arası bulduğu pozisyonlarla 4 tane atabilirdi. Hakikaten Şenol hoca ve Beşiktaş takımı için tuhaf bir durum şüphesiz. Adriano topu yakından değil, uzaktan taca vursa olmaz. Maçı 1-0 bitirip gelse "Fenerbahçe bir kere tesadüfen pozisyon buldu, Beşiktaş hak etti" diyecektik.



F.Bahçe'nin forvetleri fiyaskoydu

Golde, Marcelo ve Beşiktaş savunması psikolojik etkenlerle birlikte gömüldü. Sow tacı Kjaer'e kullanarak içeri dolduruyor.

Marcelo savunmayı o kadar geri çekmeyecek mesela. Ligin ortalarında oynanan bir maç olsa böyle bir yaslanma asla olmazdı.

11'e 9'a rağmen gömülmenin sebebi oydu.

Aman koruyalım derken golü yedi.

Volkan'ın becerisi, çok kötü oynayan Fenerbahçe'nin yine de, "Belki, hani olursa" demesi son dakikaları değiştirdi. Fenerbahçe tecrübeli bir takım, başka da bir numarası yoktu. Burada tecrübesini konuşturdu.

Sow bu kadar kritik bir anda tacı sakince geriye oynadı, Kjaer topu kontrol etti, sakince kesti ve gol geldi. Skrtel ve Souza gitmiş, ceza sahasının içinde Beşiktaşlılar...

F.Bahçe hiçbir şey oynamadan yenilmedi Beşiktaş'a. Formasıyla, tecrübesiyle yaptı bunu. Volkan da çok iyi maç çıkardı. Takımın forvetleri tamamen fiyaskoydu.

Fenerbahçe forvetleri o kadar kötüydü ki en iyileri 10 dakika oyuna giren Emenike'ydi. O kadar kötülerdi!



Başakşehir kazanmasa...

Beşiktaş ikinci yarının başındaki gibi değil... Adana ve Başakşehir maçında iyi değildi. Şu golü kim yedi, Başakşehir'in attığı gol yedirdi. O 1 puanlık fark oyuncuları ve Şenol Güneş'i çok germiş. Napoleoni atmasa dün bambaşka bir maç oynanırdı. 4-1'lik, 5-1'lik bir maç bu aslında.

Beşiktaş ikinciyi üçüncüyü bulmuş olsa daha sakin olacak. Bu maç Cuma akşamı başladı, Napoleoni'nin golüydü milat.

Anlamsız bir şekilde gerildi Beşiktaş.

Bunlar futbolda var. Bu maç berabere bitebilirdi ama ligin rengi çok değişti. 3 maçta 16 gol yiyen bir takım olan Bursa'ya karşı oynayacaklar ama Bursalılar da kendine bunu fırsat görür. Şimdi top Şenol hocada...

Mümkün olduğu kadar sakinleştirecek, çünkü gerginler. Gerginlik maçın 3-0'a, 4-0'a gitmemesinin sebebidir. Kaldıramadılar.

Burada liderler sahneye çıkacak.

Metin, Ali, Feyyaz zamanı bizi üçlük yapıyorlardı.

Bizi 10 kişi yakaladılar mı affetmiyorlardı.

Onların ciddi bir özgüveni vardı.



İki kırmızı kart da doğru

Bu takımın ise kendilerine olan güvenleri tamamen gitmiş, bitiremiyorlar maçı.

Geril, geril etkiledi. Lyon karşılaşmasının dahi gerginliği vardı dün. Sahada kim var? Necip sahada, Gökhan İnler sahada.

Atınç sahada, Marcelo sahada... Bunlardan biri önde bassa o top gelmeyecek.

"Aman" diye diye gol geldi. Son olarak maçın hakemi Fırat Aydınus'un verdiği iki kırmızı kart yüzde 100 doğruydu. Yanlışları ise vermediği kartlardaydı.



Talisca derbiyi kaldıramadı

Talisca derbiyi kaldıramadı.

Futbol topuyla sevişen, eğlenen bir oyuncu vardı sadece.

Quaresma... Şakır, şakır, şakır.

Sanat yaptı. Talisca ise çaylak kaldı. Orada sakin kalacak hoca ve "Devam" diyecek. 4-3 yendik ya Galatasaray'ı, meşhur maç... İlk yarısı 3-0 bitmişti.

Aslında biz 7 tane yiyebilirdik.

Veselinovic hoca, "İkinci devreyi 1-0 kazanın" dedi devre arası. 4-3 yaptık, orada enerjimiz bitti. Kenara baktık, hoca bize fırça atıyor, "Devam" diyor. 4-3'ken bile bizi diri tutmak istiyor. Görüyor çünkü rakibi, demoralize olmuş. 5'i istiyor.

Bu arada sağlık durumuyla ilgili bir haber okudum hocanın, yeri gelmişken ona da geçmiş olsun dileklerimi ileteyim.

Kısacası hakem maçı bitirmeden maç bitmez. Dünkü maç dünyaya örnek olmalı. Bayern Münih-Manchester United'ın 1999'daki finali gibi bir maçtı.