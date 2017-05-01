Sinyal veriyordu zaten
Beşiktaş’ın çok yıpranmışlığı var, bunu görebiliyoruz. Son 3-4 haftada Atiba’ya bakmak yeterli. Artık ‘dama’ demiş durumda. Lyon sonra Adana maçında da sinyal geldi aslında
Kazanandan başlamak lazım... Ligimizin son yıllarda gördüğümüz zaman Bursaspor'dan sonra en renkli takımı Başakşehir. Her gün üzerine koyarak giden ve yetinmeyen bir teknik direktörü var. Abdullah Avcı, her gün üzerine koyuyor.
Bir tek pantolonu değişmiyor. Teknik adamlık dersi veriyor Türkiye'ye... İyi bir teknik ekibi var ve doğru kulüpte. Mükemmel işler yapıyor. Ekonomik olarak büyükler kadar olmasa da Adebayor'u, Schalke'nin sağ beki Caiçara'yı alabiliyor. Oyunculara borç yok, ortam da rahat.
Herkes 'avantaj' dese de tek dezavantajı taraftar.
Çok büyük bir başarı sağladı. Oyuncu tercihleri de çok iyi. Çok iyi oyuncuları doğru oynatmak da, sistem yaratmak da kolay iş değil. Yalçın, Epureanu, Mahmut üçlüsü olmamasına rağmen sırıtmadılar.
Beşiktaş'ın çok yıpranmışlığı var, bunu görebiliyoruz.
Son 3-4 haftada Atiba'ya bakmak yeterli. Artık 'dama' (gücüm kalmadı) demiş durumda. Atiba'yı Lyon maçı çok yıprattı. Adamın benzini bitti. Dinlenmesi lazımdı, dinlenemedi. Lyon maçında ruhunu verdi adam.
Cenk'in mental yorgunluğunu, Aboubakar'ın kiralık olduğunu düşünmek lazım. Özellikle Cenk'in bu maçtan çok ders çıkarması lazım...
Bu lig 7 Mayıs'ta bitmez...
Yol kazası deniyor, evet ama rakip kötü değil, iyi bir takım. İstanbul'da Galatasaray'dan 6 puan aldı.
Fenerbahçe'den 3 puan aldı, Beşiktaş'tan 4 puan aldı.
İkili averajı da cepte... Böyle derbi niteliğindeki maçlarda çok başarılı. "Bu lig 7 Mayıs'ta bitmez" dedi.
Rahatlamanın sonucu
Lyon karşılaşması Beşiktaş için hem psikolojik, hem mental olarak yıpratıcı bir maçtı. Adanaspor maçında sinyal geldi aslında. 7 puanlık fark var, rahatladılar ve ona güvenerek ama bu maç durumu gösterdi.
İki maçta kalede 5 gol görmek tesadüf değil.
DERS ÇIKARMALIYDI
Şenol Hoca evine gidip maçın tekrarını izlerken, mutlaka "Keşke daha sert bir takım çıkarsaydım" diyecektir. Şenol Hoca dün cebine bir şey koymuştur. Antrenörler maçlarını kazanırken bile dersler çıkarabilmeli. Bazen böyle tokatlar çok iyi gelir. Adanaspor karşılaşmasından mutlaka ders çıkarmalıydı siyahbeyazlılar, o gün kaybetse kesinlikle Başakşehir'de böyle oynamazlardı.