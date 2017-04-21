Keşke MANU çıksaymış!
Şenol Güneş’in, “Lyon yerine M.United çıksın” demesini yadırgamıştım ama dün akşam haklı gördüm.
Rezil Lyon taraftarı dışında Avrupa'da ses getirecek iki maç oynadı iki takım... Böyle eleneceksin ya da eleyeceksin. İki maç boyunca bir kez geriye düştü, toplamda üç kez öne geçti Beşiktaş ama maalesef elendi.
İki takım teknik direktörünü de, oyuncularını da kutlamak lazım. Hatta bir adım öteye gideyim, iki maçın hakemlerini de fazlasıyla kutluyorum.
Oyuncu olarak Talisca'yı bir cebe koymak gerekir. Bir de Lacazette'i ayırıyorum. Beşiktaş taraftarının hem coşkusuna hem sükunetine hem de maç sonu sevgi gösterisine şapka çıkarıyorum. Lyon için ilk maçta 'eh' dedim ama dün itibariyle baya iyi bir takım olarak gördüğü belirtmek isterim.
Kupa geliyor dedim ama...
Şenol Güneş'in, "Keşke Lyon yerine Manchester United çıksın" demesini baştan yadırgamıştım ama haklı görüyorum artık.
Sürekli hücumu düşünen, pas yapabilen, güvenli bir takım Lyon. İyi de futbolcuları var. İlk maçın yıldızı Tolisso dün yine bölüm bölüm iyi oynadı. İlk maçta hatalar yapan Fabri ikinci karşılaşmada çok iyi oynadı. Gerçekten ekranları başında milyonlarca insan, tribünlerdeki dua eden taraftarlar bir ara aklıma Kopenhag'daki Arsenal-Galatasaray Finali'ni getirdi.
Finalde ikinci direğe kesilen topta Henry'nin vurduğu kafayı Taffarel'in çıkarışı geldi gözümün önüne ve "Allahım geliyor kupa" dedim.
Aboubakar'a ihtiyaç vardı
Teknik taktik çok yorum yapmak istemiyorum ama Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio ilk maçın aksine Fekir gibi yetenekli oyuncuyu kesmiş -ki oyuna girince etkisizdi-, orta sahayı iki tane savunmanın önüne Gonalons'la Tousart'la yaptı. Forvet arkasında da Tolisso'yu kullandı. Dünya yıldızı olabilecek Tolisso ve Lacazette ile uzun süre bir arada oynatabilirlerse çok iyi takım olurlar. Beşiktaş'ın oyunun son bölümünde Aboubakar'a çok ihtiyacı vardı. Cenk yorulmuştu ve top ileride kalmadı. Ama ne yapalım, Fabri'den Cenk'e, Şenol hocaya, taraftara kadar 7 gün içinde bizi hop oturup hop kaldırdılar, heyecanlandırdılar.