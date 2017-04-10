Git emekli ol Dick!

Advocaat’ın takımın başında olmasına hayret ediyorum. Emekli olacakmışsın git ol abi. Fenerbahçe’yi kimse bu kadar hafife alamaz.

Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından 4 gol çıkması ortaya konulan futbolun hakkı değildi. Topu topu 8 pozisyon var ama 4'ü hatalardan kaynaklanıyor.

Bazen büyük takım oyuncuları şampiyonluk gittiği zaman ikinciliği hedef olarak görmüyorlar. Ben iddia ediyorum Fenerbahçe, Kadıköy'de 30 bin seyircinin önünde oynadığı 15 maçın en az 13'ünü kazanır.

Şu an iyi bir Beşiktaş var ki, puan farkı azalsa da görünen köy kılavuz istemez. Başakşehir, Galatasaray'a kaybederse puan farkı 8'e yükselecek.

Fenerbahçe son iki maçından 6 puanla ayrıldı. Lens'in attığı gol o kadar değerli olabilir ki ikincilik yarışı üçlü ya da ikili averaja kalabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynamak çok önemli. Çünkü elemeyi geçip, gruplara kalma ihtimaliniz var. İyi bir Beşiktaşlı arkadaşım var, "Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa, lig ikincisi Şampiyonlar Ligi'ne direkt gider mi?" diye sordu. Araştırdım, gitmezmiş. Daha önce gidenler var ama şimdi statü farklı.



ENTERESAN TERCİHLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın maça başladığı 11'le bitirmesi gerçekten enteresan.

İroni yapmış olabilir. Üstelik kupada da buna yakın bir kadroyla oynadı.

Hakikaten merak ediyorum; mantıklı bir cevabı olmalı bunun.

Kenarda oturan oyuncuların kaleci dışında hepsi milli. Şu da sorulabilir, Fabiano'yu neden kestin?

Seneye kiralık olarak düşünülüyorsa bu oyuncu, 'Ben ağzımla kuş tutsam, yaranamam' diyerek, farklı bir tercih yapabilir. Volkan Demirel kötü oynamadı, gerçi penaltı pozisyonunda daha önce çıkabilirdi, ceza sahası dışında hamle yapabilirdi.

Hayretler içerisindeyim; hâlâ Advocaat'ın Fenerbahçe'nin başında olmasına inanamıyorum. Emekli olacakmışsın git ol abi o zaman.

Fenerbahçe'yi kimse bu kadar hafife alamaz. Van der Wiel'i 'Gönderin' diyor, sonra 11'in değişmezi yapıyor, Şener'in önüne koyuyor.

Futbolcular ve takım için olmadık şeyler söylüyor. Çok da tecrübeli bir hoca ama Fenerbahçe'yi de bu kadar hafife almamalı.



DERBİYE DE BU KADROYLA ÇIKACAKTIR!

Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile oynayacağı derbiye de bu 11'le çıkacak gibi geliyor.

Her teknik adamın farklı bir yoğurt yiyişi var ama Advocaat'ı anlamak çok zor. 2'de 2 yapmak Fenerbahçe için bir moraldir ancak 2 maçta da iyi oynamadılar.

Advocaat büyük ihtimal bu kadro ile Galatasaray maçına çıkacak.

Ayrıca Advocaat'ın kadro tercihleriyle kimden intikam aldığını anlayamıyorum.



BOŞ TRİBÜNLERE OYNAMAYA MAHKUM

Lens dışında 3-4 tane futbolcu transfer edilirse, şampiyonluk yarışında olabilir Fenerbahçe. Bonservisli oyuncu alacağına kadroda olan futbolcuları tut.

Aykut Kocaman gelirse, Sow onun evladı gibidir. Planlamanın iyi yapılması lazım. Fenerbahçe şampiyonluğa oynasaydı tribünler full olurdu. 4 büyükler şampiyonluktan koparsa, boş tribüne oynamaya mahkumdurlar. Artık insanlar, izleyeceği şeyi tercih edebilir. Taraftar, "Niye gideyim ki!" diyor artık.