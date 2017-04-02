Fener mücadele ediyor
Puan olarak geride olmasına rağmen ben Fenerbahçe’nin mücadelesini beğeniyorum
Başakşehir'in puan kaybı, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iştahını artırmıştır.
"Acaba ben Şampiyonlar Ligi elemesine gidebilir miyim" dedirtti Fenerbahçeli futbolculara...
Medipol Başakşehir ile Galatasaray oynayacak haftaya... İkincilik açısından oyuncuların kalan 8 haftadaki konsantrasyonlarını biraz daha tutacaktır.
İlk yarıda ortada oyun, 3'lü savunmayla oynayan bir Karabük takımı vardı klasik olarak. Sol taraftaki Latovlevici'nin ilk yarıdaki sakatlığı ezberlerini etkiledi. Fenerbahçe'nin ise oyun etkinliği yoktu belki ama 2'si net olmak üzere 3 pozisyonları vardı ilk yarıda.
Oyun kalitesi düşük
Karabük ikinci yarının ilk 10-15 dakikasında ağırlık koydu birkaç değişiklikle...
Fenerbahçe de denge kurunca "Gol atan galip" haline geçti maç. Oyunun son bölümünde de karambollerle 3-4 tane etkili pozisyon buldu ama Fenerbahçe golü koruyarak sonucu aldı.
Puan olarak geride olmasına rağmen ben Fenerbahçe'nin mücadelesini beğeniyorum.
Oyunun kalitesi ya da bireysel performanslar için aynı şeyi söylemiyorum.
İki bek de hiç hücuma katılmadı.
Biraz Lens etkili olmaya çalışıyor.
Oyun kalitesi düşük...
Yeni girdin yatıyorsun!
4-3-3 oynuyor. Mehmet Topal'ın sağında Alper, solunda Souza gibi gözüküyor orta saha ama önde kalan sadece Alper aslında.
Oyuncuların günlük performansı alacağı puanı belirliyor Fenerbahçe'de.
Arkadaki oyuncuların katkısı düşük...
Caner'le Gökhan katılıyorlardı hücumlara. Şimdi pek çıkmıyorlar.
Öndeki üç oyuncunun performansına bağlı.
Yaklaşık 1 dakika kadar yatınca Volkan Şen'e sinirlendi.
"Yeni girdin, yatıyorsun, senle mi uğraşacağım" dedi antrenör ve çıkardı.
Teknik direktör Advocaat hem oyundan aldı, hem de kenarda hesap verir pozisyona düştü.
Volkan'ın yerinde olmak istemezsin.
Oyuna kurtarıcı diye girip 9 dakikada çıkıyorsun. Zor...
ÇOK ŞIK BİR GOL
Van Persie sahada yokken o kadar şık bir gol attı ki... Moussa Sow'un pası yazmaya elim varmıyor, şutunu alıp yakın direğin dibine bıraktı. Kontrolü ve plasesi çok önemli. Orada asıl problem Karabük savunmasında... O pozisyonda ofsayta düşürmelisiniz rakibi. Var Persie görevini yaptı ve takımı kurtarmayı başardı.