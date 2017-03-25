Final hakkı kazandık

Oyuncularımız mücadele etti, tamam ama hanemize geçen 3 puan dışında futbol mutbol yoktu Yenemeseydik Kosova ve Ukrayna maçları formalite olurdu. Bu zaferle önemli bir virajı döndük

Çok klasik olacak ama öyle bir 3 maçlık periyoda girmiştik ki 2 Kosova ve 1 Finlandiya maçında 9 puan alarak finale çıkma hakkını elde edecektik. 6'sı geldi, üçü de muhtemelen ikinci Kosova maçında gelir.

İyi oyun, kötü oyun demeden kazanmamız lazım bu karşılaşmaları. 13 dakikada 2 gol yeterli oldu ama kalan 77 dakikaya rağmen 2 golün yeterli gelmesinde rakibin beceriksiz bir takım olmasının da payı var.

Oynadılar aslında, ikinci bölgeye geldiler ama tehlikeli bölgeye giremediler. Yetenekli, icraat yapacak oyuncuları yok. İlk 15 dakika etkili bir oyun vardı ama izlemeyenler, seyahatte olanlar, çalışanlar için kalan 75 dakikada bir kayıp yok. Oyuncularımız mücadele etti, tamam ama hanemize geçen 3 puan dışında futbol mutbol yoktu.



2-0'dan sonra skora oynadık

Tabii şimdi Milli Takım'a çok eleştirel bakıldığı için oyuncular da skor odaklı bakmaya başladı. 2-0 bizim psikolojimizi etkiledi ve skoru korumaya oynadık.

İsmail'i ilk yarıda beğendim, stoperlerimiz Mehmet ve Ömer iyiydi. Arda daha verimli olabilirdi, Cenk işini iyi yaptı. Gökhan zaman zaman iyi, zaman zaman kötüydü. Beklentilerin altında hücum yapması aslında tamamen skorla ilgili... Yoksa fiziksel olarak iyi durumdaydı.

Bir travma yaşadı Milli Takım, bir güvensizlik oldu. Biz de oyuncular da bu maçın ilk 15 dakikada biteceğini düşünmemiştik.

Muhtemel bir farklı galibiyete gidecekken 2 golü koruma psikolojisine girdi. Biz yenemeseydik Kosova ve Ukrayna maçları formaliteye dönerdi, çok açık söyleyeyim. Biz dünkü galibiyetle final oynama hakkını elde ettik.



BERABERLİĞE MÜSAİT

Ukrayna, biz, İzlanda, Hırvatistan... Bir gerçek var ki bizim de içinde olduğumuz dörtlü çok berabere kalmaya müsait. Şu ana kadar aldığımız skorlarda sürprizler yok.

Hırvatlara karşı seyircisiz oynadık, o avantajdı.

Ateşli taraftarları var. Dolayısıyla biz Finlandiya ve Kosova'dan 12'şer puan toplayıp final maçlarına çıkacağız.

Bu maçlar 1'er puan üzerine kurulur.