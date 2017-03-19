Şahane gidiyorlar
Trabzonspor, muhteşem stadı ve iyi oyunuyla G.Saray’ı yendi. Ersun Yanal iyi hoca
Trabzonspor'u transfer politikasında Beşiktaş ile Başakşehir'le birlikte farklı bir yere koyabiliriz.
Trabzonspor hem koşa koşa, hem de oynaya oynaya götürdü maçı. Galatasaray ise koşa koşa maçı götürüyor. 16. hafta bittiğinde 13'üncüydü Trabzonspor.
Oynanan 9 maçta ise 23 puanla lideri ikinci devrenin... Seri yakalaması gerekiyordu, o seriyi de yakaladı. Puan kaybettiği Alanyaspor maçı en iyi oynadıkları karşılaşmalardan biriydi. Şahane bir stat yapılmış gerçekten... Zeminin önümüzdeki yıl daha iyi olacağını düşünüyordum ama şimdiden güzel... Ersun Yanal, konsantrasyonu yüksek olduğu zaman çok iyi bir teknik adam. Yönetim de transfer sürecinde onla uyumlu çalıştı. Şahane gidiyorlar.
G.Saray 7-2-1 oynuyor
Yasin'e demiş ki Tudor: 'At gibi koşacaksın.' 'Çocukken koşmaya mı gidiyorum' diyorsun, 'Top oynamaya gidiyorum' diyorsun. Önce top oynayacaksın.
Fizik güç tabii ki önemli... Fiziği kazanırsın ama yeteneği kazanamazsın. Galatasaray fizik anlamında kötü bir takımdı.
Rölanti, sakin bir teknik direktörden sert bir teknik adama geçtiler. 90+'larda aldığın ekstra 4 puanı düş, çok kötü durumdasın. Hiçbir maçı hak etmedi Galatasaray, kazandıkları dahil. Oyuncuların kapasitesine göre sistemler uygulanır.
Senin sistemine göre oyuncu alma şansın yok ki, arada gelmişsin. Bu kadar idman temposunda, hem de taktiksel ve mental açıdan bu kadar sert geçişler olmaz.
3'lü de oynasan, 5'li de oynasan pozisyon veriyorsun. Galatasaray 3-4-2-1 oynuyor gibi gözüküyor ama top rakipteyken 7-2-1 oynuyor. Resmen 7'li oluyorlar.
Yasin'i, Linnes'i geride görüyoruz zaten.
Tolga da geliyor, Selçuk da top almaya geliyor. G.Saray'a top oynatacaksın. Bir G.Saray takımı bu kadar kötü oynamaz.
BEN YEMEM TUDOR!
Bazı demeçler veriyor Tudor, anlamak mümkün değil. 'Yüzde 16'yla çalıştırıyorum' diyor, kelime oyunu yapıyor.
Niye 15 değil, 20 değil... Koşu mesafelerinden, ondan bundan faydalan ama puanın azaldı. 2-0 mağlupsun, Sneijder kenara geliyor. Tolga ile Selçuk sahada.
Bana yediremezsin! Bu takımın temposunu biraz artır, Riekerink'in düzeniyle biraz oyna, sezonu tamamla. Arı kovanına niye çomak sokuyorsun?
YENİLMELERİ ÇOK NORMAL
G.Saray'ın kaybetmesi normal. Galatasaray taraftarlarında şöyle bir psikoloji var: "Bu oyuncuları seneye görmek istemiyorum" diyorlar. Mart ayında gideceğini ilan eden bir teknik adam var Fenerbahçe'de. Diğerinin ise santrforunun transferi belli olmuş. Japonya'ya hazırlıyor kendisini... Özveri bekleyemezsin bu adamlardan. Gitti bu adam yani. Böylesine iki kulüp... Çok sert bir teknik adam da gelince, taktiksel anlamda radikal değişiklikler oluyor.