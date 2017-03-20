Bu trafikte eleştirilmez
İkinci yarının başı Rus ruleti gibiydi, Beşiktaş 10 kişi kalana kadar... O yüzden Beşiktaş’ın aldığı 1 puan çok önemli ve değerli. O yüzden eleştiremem
Beşiktaş 10 gün içinde 4 tane enteresan maç oynadı... Önce UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile deplasmanda karşılaştı.
Çok koşması gereken bir maçtı. Geldi Kayserispor ile öyle bir karşılaşma oynadı ki 2-2'yi yakalamak için büyük bir efor harcadı hattı 3'ü bulacağım diye müthiş yoruldu ve bitiş düdüğü ile tüm futbolcular sahada olduğu yere oturdu kaldı.
Sonra 1-1'in rövanşında Olympiakos'u ağırladı. Ve geldi Antalya'ya... Fiziksel olarak yorgunsun, bir de iklim değişiyor. Üstüne üstlük karşılaşmada 10 kişi de kalıyorsun.
Başakşehir'in 1 puan almasından sonra Şenol Güneş kadroda rotasyon yapabilirdi. Verilecek milli ara en çok Beşiktaş'a yarayacak, çünkü gerçekten çok ama çok molaya ihtiyaçları var.
Siyah-beyazlılar dün 2-0 yenilse bile oyuncuları farklı bir yere koyabiliriz. Çünkü futbol insanla oynanıyor. Bu oyuncular, gerçekten bu maratonda müthiş bir efor harcadı.
Dışarıdan şuta mecbur kaldılar
Beşiktaş deplasmanda belki de ceza sahası dışından en çok şutunu attığı maçını oynadı. En azından ilk yarı öyleydi. Sürekli şutlar attılar, araya oynamadılar.
Babel ve Quaresma çok ceza sahası dışında kaldığı için ve Aboubakar'a da baskı yaptıkları için ceza sahası dışı şutlarına da mecbur kaldılar.
Gökhan Gönül sağdan gitti ama Adriano gitmediği için çok daha rahat savunma yaptı.
Antalya bir daha böyle bulamaz
İlk yarıda Antalyaspor adına hiç pozisyon yoktu. Kırmızı-beyazlılar'ın konsantrasyonu yüksek ve iyi de savunma yapıyorlar. Adam adama oynayınca da Beşiktaş'a ters geldi. Akdeniz ekibi "Gol yemeyeyim, bulursam bir tane atarım" düşüncesindeydi.
Antalyaspor, arasa böyle bir Beşiktaş'ı bulamazdı...
İkinci yarının başı Rus ruleti gibiydi, Beşiktaş 10 kişi kalana kadar... O yüzden Beşiktaş'ın aldığı 1 puan çok önemli ve değerli. O yüzden eleştiremem.
UCUZ SARI KART
Aboubakar'ın ikinci sarısını tartışabiliriz. Ben futbolcu gözüyle bakıyorum ve hakem olsam bu kadar ucuz sarı gösterip atmam. Kural bunu söylüyorsa, "Niye attın" demem ama bazen pozisyonun gidişatına göre esnek olmak gerekir. Antalya, özellikle Rıza Çalımbay'dan sonra önemli işler yaptı. Sahanın en önemli oyuncusu Zeki'ydi. Eto'o çok kötü oynadı.