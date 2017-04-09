Kartal bu ligin üstünde
Dolu dolu bir maçtı. Bu ligin çok üstünde bu Beşiktaş açık konuşmak gerekirse
Şüphesiz bu yılın en iyi maçını izledik. Her iki takımın teknik direktörünü de, oyuncularını da, hakemini de tebrik ederim. Muazzam bir maçtı. Beşiktaş 3 kez öne geçtiği dev karşılaşmada az kalsın puan kaybediyordu.
Trabzonspor da 2 kez geriye düşmesine rağmen geri dönüp kazanacak noktaya getirdi ama olmadı.
O kadar geldili-gittili maç oldu ki iki takım da ekonomik oynayamadı.
Sanki tenis maçı izliyor gibi olduk.
Bir 30 saniye var, Trabzonspor santra yaptı, bir anda gol atıyordu.
Rodallega'nın santradan vurup direkten dönen fantastik şutunun dönüşü bir de gol pozisyonu oldu, kornere çıktı top... Kimsenin 2 dakikalığına lavaboya gidecek hali yoktur müthiş maçı izlerken.
İki takım da resital yaptı
Beşiktaş ile Trabzonspor'un bir özelliği var. Maç başlarken, oynanırken, biterken skor kaç kaç bilmiyor iki takım da... İki takım da gerçekten oyun oynamaya çalıştı. Dolu dolu bir maçtı. Bu ligin çok üstünde bu Beşiktaş açık konuşmak gerekirse...
İlk golün ortasını kim yaptı, Adriano. Son golün ortasını kim yaptı, Gökhan Gönül. Siyah-beyazlıların en büyük rakibi kesinlikle zemin olur. Beşiktaş iyi zemin yakaladı mı oynuyor. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır ve iyi zemini severler.
Lyon'da da bu futbol
Bundan birkaç yıl önce rahattı belki ama artık Trabzon'da kazanmak hiçbir takım için kolay değil.
Trabzonsporlu oyuncular çok eforlu ve arzulu oynadılar. Okay Yokuşlu olsun, Onazi olsun, Castillo da çok etkili oynadı. Fakat rakibin de korkunç silahları var. Bir anda bir bakıyorsunuz 4-5 kişi birden geliyorlar.
Bir pozisyonda bir baktım, 7-8 tane Beşiktaşlı pres yapıyor, Trabzonspor da mecbur şişirdi, Marcelo da göğsüyle rahat rahat bu topları aldı.
Ligin bitimine 8 hafta var, puan tablosunda tek rakibin olarak görülen Başakşehir'den maç fazlasıyla da olsa tam 8 puan öndesin. Rakipler önemlidir ama en büyük rakibi zemindir. İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'daki deplasmanda da böyle oynar.
GÜNEŞ FELSEFESİ
Teknik direktör Şenol Güneş'e ayrı bir parantez açmak lazım... Pozitif düşünceli, kafasında hep kazanmak olan bir teknik adam... Gomez yok, Cenk var. Sosa yok, Talisca var. İsmail yok, Adriano var. Kaleci değişti. Bu kadar değişikliğe rağmen oyun anlayışı ve felsefe aynı. İyi oyuncular da alıyorlar. Forse etmişsin ligi. Tembihleyici bir teknik adam olsa Atiba orada olmaz, Gökhan da orada olmaz 90+1'de. Altıpasın oraya savunma önü oyuncun koşu yapıyor. Belki genel doğruya göre hareket etseniz dördüncü golü atamazsınız ama hocanın felsefesiyle Atiba oraya gidiyor. Trabzon deplasmanında 4 gol atacaksın, 5-6 pozisyona gireceksin, arada yakalanıp 3-2 geriye düşeceksin ve kazanacaksın. Hiç kolay işler değil bunlar.