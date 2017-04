Beşiktaş’ı yenmek zor

Oyuncularda doymuşluk yok! Takım heyecanlı bir film gibi keyif veriyor. Bu takımda herkes oynamak ister.

Gençlerbirliği bütün hafta boyunca "Beşiktaş'ı nasıl durdurum, golü nasıl kontrataktan atarım?" diye çalışmış. Ümit Özat iki taktikle gelmiş.

İyi savunma ve kontradan golü bulmaya odaklanmış. Ahmet sağdan Uğur da soldan gelip golü aradılar ki, hatta ilk golü de kontraya çıkarken yediler.

Kaleci Fabri'nin sakatlandığı pozisyonda 1-0 öne de geçebilirlerdi. Gençlerbirliği çok yakın oynayarak Beşiktaş'ı zorladı. Ancak son 30 dakikada çözüldüler.

Beşiktaş son dakikalarda muhteşem oynadı. Ligin en çok gol atan, en çok kazanan takımı. Her taraftar, böyle bir takımı olmasını ister. Bugün televizyon başında izleyen her takımın santrforu, "Keşke Beşiktaş'ta oynasam" der. Van Persie de, Eren Derdiyok da der bunu.

Mesela bir dizi izlersen çok güzeldir, bitmesin istersin. Beşiktaş da böyle, izleyenler bitmesin istiyor. Hatta futbolcular da bile bitmesin istiyor. Eyvah maç bitiyor diyoruz. Beşiktaş maçlarını izlerken benim bile oynayasım geliyor.

Beşiktaş'ı sahasında yenmek artık çok zor. Lyon falan bu takımı Vodafone Arena'da yenemez.

Bu takım içeride hiçbir takıma yenilmez. Beşiktaş'ta bir felsefe var: Doymuşluk yok. Büyük takımlarda olabilir bu ama yeni transferlerle bunu aştı.

Beşiktaş'ın en önemli artısı dar alanda Türkiye'nin en iyi takımı olması. Bir üçgen kuruyorlar bozulunca bir tane daha bir tane daha...

Bilic zamanındaki en önemli handikapı 2-0'da kapanmasıydı.

Şimdi 2-0'da kapanmıyor, daha fazlasını arıyor. Çünkü kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Beşiktaş'ın yaptığı transferlerin hepsini, her takım ister. Fenerbahçe de ister, Galatasaray da ister. Aslında Beşiktaş yaptığı bu transferlerle iddiasını göstermişti sezon başında. Cenk fazlasıyla sırtı dönük oynamaya başladı.

Hareketli oynayabilecek özellikleri var. Ama çok ciddi markaj altında kalıyor.

Golü daha fazla olmalıydı ancak yine de ligde ve milli takımda iyi bir sezon geçiriyor. Gomez bu sezon olsaydı, 25 golü vardı.