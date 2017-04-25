Beşiktaş hak ediyor
Lyon maçı sonrası moral olarak toplanmak zordu. Adana maçı da kazasız geçildi. Beşiktaş kalitesiyle diğer takımların oldukça önünde...
Lyon maçını oynamak son derece zor... Beşiktaş, Lyon maçından önce de hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoğun tempolu ve yıpratıcı maçlar oynadı. Bir de Beşiktaş bu maçları dar kadroyla oynadı hep.. Beşiktaş ciddi bir mental yorgunluktan çıktı Adana maçına... Teknik direktörler, böyle maçlardan sonra oyunculardan daha yorgun çıkarlar. Beşiktaş, rotasyon yapacağı bir rakip buldu... Şenol Güneş'in de tabii çıkaracağı dersler var. Bunların hiçbiri tesadüf değildir... Fazla ofsayta girmeden pozisyonlara girdi Adana takımı. ncak ne zaman Güneş, oyunu değiştirip ideal savunma düzenine döndü hemen sonra iki tane peş peşe ofsayta düştü Adana... Savunmada uyum çok önemli... Marcelo ile Tosic birbirlerinin nasıl öksüreceğini, nasıl aksıracağın bilir.. Üçüncü golde de çalışılmış bir goldü. Haftaya Beşiktaş kazanırsa bütün rakiplerine çift haneli puan farkı atacak. Hatalarının olması son derece doğal..
Mitrovic'e zaman lazım
Fizik anlamda üst üste müthiş maçlar yaptılar.. Fazla rotasyon yapamadı Şenol hoca... Atınç ve Mitrovic gibi oyuncuların maç eksikliğini görüyoruz. Mitrovic'le ilgili beklemekten yanayım. Kötü oyuncuyu Hırvatistan milli takımda kimse oynatmaz. Tabii ki zaafları var, genç bir oyuncu. Sert eleştirmemek ve beklemek lazım... Mental ve fizik yorgunluğu nedeniyle maçın zor geçeceğini tahmin ediyordum. Beşiktaş hücumda çok iyi bir şekilde alan daraltarak oynuyor. Önceki gece Real Madrid-Barcelona maçını izledim... Tam bir şölen havasında müthiş tempolu bir mücadele izledik.. Karşılaşma da sadece iki dakika uzadı. Avrupa ile Türkiye ligi çok farklı.. Taraftar güzel ve keyifli futbola gelir... Beşiktaş taraftarı da takımlarından keyif alıyorlar... Mesela Talisca'yı izlemek için maça gelinir... Süper Lig'de artık şu net olarak gözüküyor. Şampiyonluğu hak eden tek takım var. O da Beşiktaş. Temposuyla, kalitesiyle, oyunuyla farkını hissettiriyor. Adana maçı zor geçti ama şunu unutmayın, Lyon maçı sonrası motivasyonu yükseltmek kolay değildi. Beşiktaş tam gaz mutlu sona gidiyor.
GÖKHAN İNLER ORTADA YOK!
Beşiktaş'ta sanki bir Gökhan İnler sorunu var. Dünkü maçta bile oynatmadığına göre Gökhan İnler'i hocanın tutmadığını görüyoruz. Orada zaman zaman Mitrovic'i oynatmasına rağmen Gökhan'ı hiç kullanmadı. Sorun tam olarak nedir bilemeyiz. Ya oyuncu hazır olamıyor ya da hoca tercihini başka şekilde yapıyor. Aboubakar Beşiktaş'a çok faydalı oldu. Attığı goller de sıradan goller değildi... Dün Tolgay'ı da çok beğendim, takımda tutulması gereken bir oyuncu.