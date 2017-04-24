Psikolojik üstünlüğü gördüm

Koskoca Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynanan tam bir futbol hayal kırıklığı...

Tribünlerin boş olması da bir şey gösteriyor.

Kazanan Fenerbahçe için de birçok şey söylenebilir.

Fenerbahçeliler skora mutludur ama oyuna mutsuzdur. Buna rağmen biz biliyoruz ki bu 11 diğer maça çıkacak. Galatasaray öyle değil. Bu 11 yönetim kurulu 11'idir.

Bu durum Dursun Bey'i bile tartıştırır.

Protesto belki şoktan dolayı olmadı. Başakşehir maçının 11'ine bakıyorum, biri bana anlatsın diyorum.

Dün maç öncesi bakıyoruz, takımın yarısı yok!

Senin inandığın, güvendiğin bir oyun şablonun yok ki. Hem saha dışı hem saha içi faktörlerle bu takımı karman çorman yaptı.



Hiçbir planı yok ki

Özellikle Fatih Terim'den sonra karmaşık bir düzeni var. Bence Bruma'yı çıkarması da hata.

Gelmeyen takıma karşı bir bireysel yetenek...

Chedjou'ya tutundu diyorduk, o evine gitti Ahmet oynadı.

Kötü Galatasaray, hiçbir şey yapmayan Fenerbahçe'yi yenemedi.

Teoride kalan, kontratak yapamayan Fenerbahçe, 9 korner verdiği rakibini yendi.

Çünkü Tudor'un planı yok!

Gelirken, "Aman burada oyuncuya dayalı düzen var" dediler herhalde, bunu halledeceğim diye düşünürken kendisini bitirdi, takımı da bitirdi.

Fenerbahçelilerin gelecek hali yoktu psikolojik olarak. Galatasaray 80 dakika vuramayınca "İdare edeyim" deyince Fenerbahçe de geldi.

Bu güneşe kar dayanmayacak gibiydi.

Ne eksik şut, ne eksik iyi orta...

90'da sokuyor Josue'yi...

90'da Alex'i sokmaktan farksız bu.



Tudor kendi fişini çekti

Son 10 dakika Galatasaray oyununu kaybedince Fenerbahçe fırsatı gördü. Bir kere geldi, olmadı, ikinciye geldi golü attı.

Burada Fenerbahçe'nin derbideki psikolojik üstünlüğünü gördüm.

3-5-2 oynarsın, kendi görüşüdür, bir şey diyemeyiz ama yönetme açısından Tudor dün kendi fişini çekti.

Bu yönetim kurulu takımı...

Bu takımı çıkarıyorsan o zaman daha önce yanlış yapmışsın.

Sneijder'e, Podolski'ye git deyip çağırırsanız itibarınızı kaybedersiniz.

Böyle antrenörlük olmaz ki.

Perşembe günü fısıldamışlar kulaklarına.

Otorite falan kalmadı, bitti.

Aynı sıkıntıyı Prandelli yaşadı.

2 ay sonra evinden çağırıp oynattı Sabri'yi.

Geldin, dakika 1'de Bruma'yı Rize'ye götürmedin.

2'de Sneijder'e sardın. Futbolcuya dayalı bir sistem varsa bunu iletişimle çözersiniz.

"Disiplinle çözerim, ben geldim" derseniz yapamazsınız.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı belki Tudor'u kurtarırdı, bence artık şansı kalmadı. Yönetim bir karar alacaktır.



FENER'İN MÜCADELESİ

Fenerbahçe'ye hem puan olarak, hem moral olarak çok iyi oldu. Kağıt üstünde bakınca bu sezon iki derbiyi de kazanmış, kupada şansı devam eden bir takım var. Beşiktaş'ı deplasmanda yenen tek takım... Advocaat Hollanda'ya dönüp emekli olduğunda, "Çok iyi sezon geçirip bıraktım" diyecektir.

0-0 da bitse de mutsuz değildi Advocaat.

Şener'e ayrı bir parantez açmak lazım...

Şener de bir kere çıktı, tam çıktı. Ligin ilk yarısında attığı golde de Şener, Van Persie'ye attırmıştı. Bu kez ekstradan bir çalım atarak Josef de Souza'ya golü attırdı.

Golün gelmesinde çizgiye kadar inmesinin önemli bir payı var.

Daha önce de kesebilirdi ama beklemeyi tercih etti ve güzel yere kesti. Bakıldığında çok istikrarlı bir takım yok, iyi oynamadılar ama mücadelesi var Fenerbahçelilerin.

Mücadeleyi hiç bırakmıyorlar. Bu takımda Skrtel ile Souza'yı farklı bir yere koymak lazım. Baya önemli oyuncular.

Bir şekilde de devam ediyorlar, kupa hedefi de var.

Günün sonunda oyun mutsuz etse de skor mutlu etmiştir onları.