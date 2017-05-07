Aslan’ın ilacı Terim

Kimler geldi, geçti ama olmadı. G.Saray'da krizi yönetecek isim tartışmasız Fatih Terim'dir



Önce Kasımpaşa'yı konuşalım.

Organizasyonu iyi olan, takım yaratan bir teknik direktörü var.

Kemal hoca amatör ruhla çalışan bir profesyonel.

Ekibi ile ortalıkta gözükmese de futbol felsefesi olan biri...

Kasımpaşa fizik ve kafa olarak maça hazırdı. Karşısında da 5-0'ın rehaveti olan G.Saray vardı. Ama Galatasaray'ın asıl dezavantajı seyircisiz olmasıydı. 10 bin taraftar bile ortamı değiştirebilir, hakemi baskı altına alibilirdi. 25 bin olsa takıma farklı etki ederdi. Ancak olmayınca kırılganlaştılar ve tam 1-1'i yakalayacakken Tolga atıldı. Onu Tudor attırdı. Oyundan çıkarsa maç 11'e 11 tamamlanırdı.

Tudor dolu dolu G.Saray'ı götürecek bir hoca mı soru işareti. Geldiği gün zirvenin 5 puan gerisinde olan bir takım bugün itibarı ile şampiyonluktan kopmuşsa, İstanbul'da oynadığı son 3 maçta 1 gol atabilmişse bu işin neresi doğrudur?

Galatasaray oyuna iyi başladı ama üretemiyordu. Sonra bir kaos yaşandı.

Bruma'yı 18'de çıkarmanın mantığı yoktu. Ben sakatlandı diye düşündüm.

Bir diyalogdan ötürü çıkmaz oyuncu.

Mantıksız bir değişim gibi görünüyor.

Tartışma konusu sadece Tudor olmamalı.

Sayın Başkan Dursun Özbek iyi bir insan, önemli bir değer ama bazen de skorbord çok önemli. Galatasaray'da krizleri yönetecek isim Fatih Terim'dir. Kimi denerlerse denesinler, olmadı. 6 şampiyonluk yaşamış bir teknik adamdan bahsediyoruz.

Mancini, Prandelli hepsi geldi geçti...Olmuyor... Türkiye'nin dinamikleri kadar G.Saray'ı da iyi bilen biri lazım. Riekerink gitti, Tudor geldi. Tudor gidecek x biri gelecek. Ama biz çözümün oyuncularda değil liderde olduğunu görüyoruz.

Galatasarayın da gerçeği bu...

Dursun Özbek'in tek kurşunu kaldı; o da Fatih Terim'dir... Kimi getirirse getirsin... Yoksa beraber giderler.



G.SARAY ONA BİR BEDEN BÜYÜK

Tudor için Galatasaray bir şanstı ama teknik direktörlük sadece kondisyon yüklemek, 4-4-2, 3-5-2 oynatmak, oyuncu değiştirmek değil. Geldiğin gün bir ilkokul talebesi gibi bir oyuncuya ceza veriyorsun. O ceza aslında diğer 23 oyuncuya mesajdı. Fakat Bruma ertesi maçta oynuyorsa o diğer 23 oyuncuya espri olursun. Yine de söylüyorum, ilerde Tudor'u çok önemli yerlerde görebiliriz ama şu anda Galatasaray ona bir beden büyük.



MUSLERA ÖZEL OLMASAYDI...

Şöyle bir bakalım; Galatasaray iki sezonda tam 85 gol yemiş. Ancak Fernando Muslera özel bir kaleci. 150 tane mi yiyecekti özel olmasa! Muslera, Galatasaray ve Türk futboluna gelmiş en büyük kalecilerden biri ama iki sezondur yerlerde. Özellikle bu sezon şunu kabul etmek gerekir. Muslera da iyi değil.