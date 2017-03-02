 ''Dediğimi yapmıyorsunuz'' – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    ''Dediğimi yapmıyorsunuz''

    ''Dediğimi yapmıyorsunuz''
    , Beşiktaş derbisinde yapılan hataları masaya yatırdı ve video analizle verdiği taktiği uygulamakta zorlandığını gördüğü isimleri tek tek uyardı. Hırvat hocanın "Dediğimi yapmıyorsunuz" diye en çok yüklendiği futbolcuların Nigel de Jong, Sneijder ve kaptan Selçuk olduğu öğrenildi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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