 Talisca ve Volkan da adliyelik – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Talisca ve Volkan da adliyelik

    Talisca ve Volkan da adliyelik
    İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında soruşturma başlattı. Talisca, geçen sezonun ikinci yarısında oynanan lig derbisinde uygunsuz el hareketi üzerine, Volkan ise aynı maçta soyunma odasında Talisca ile kavgasıyla ilgili olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturmaya tabi tutuldu. Volkan suçlamaları kabul etmedi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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