Talisca ve Volkan da adliyelik

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında soruşturma başlattı. Talisca, geçen sezonun ikinci yarısında oynanan lig derbisinde uygunsuz el hareketi üzerine, Volkan ise aynı maçta soyunma odasında Talisca ile kavgasıyla ilgili olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturmaya tabi tutuldu. Volkan suçlamaları kabul etmedi.