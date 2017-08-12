 Volkan Demirel'den inanılmaz hata – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'den inanılmaz hata

    Volkan Demirel'den inanılmaz hata

    TFF Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe - Fenerbahçe maçının 8. dakikasında , hatalı bir gol yedi.

    Bornova Stadı'nda Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta 5. dakikada Alper Potuk öne geçen Fenerbahçe, 8. dakikada 'in hatasında golü kalesinde gördü.

    Andre Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutu Volkan Demirel önce uçarak kontrol etti, ardından topu elinden kaçırdı ve skor 1-1'e geldi.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında hatalı goller yiyen Volkan Demirel'in yerine yeni transfer Carlos Kameni'nin forma giymesi gerektiğini savundu.





    *Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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