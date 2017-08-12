Volkan Demirel'den inanılmaz hata
TFF Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe - Fenerbahçe maçının 8. dakikasında Volkan Demirel, hatalı bir gol yedi.
Bornova Stadı'nda Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta 5. dakikada Alper Potuk öne geçen Fenerbahçe, 8. dakikada Volkan Demirel'in hatasında golü kalesinde gördü.
Andre Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutu Volkan Demirel önce uçarak kontrol etti, ardından topu elinden kaçırdı ve skor 1-1'e geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında hatalı goller yiyen Volkan Demirel'in yerine yeni transfer Carlos Kameni'nin forma giymesi gerektiğini savundu.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:30
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Selçuk’un yerine Fernando
Toplam 2
Yorum
Selcuk yeter Selçuk inan yeter abicim artık yerini başkalarına bırak. adam eksiltmeyip yalnızca pas atıp durarak oynayan ortasaha istemiyoruz.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
mustafa la ben böyle turk futboluna ayak bağı bir kulüp görmedim pes ya
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
prana_61 işin içinde fb olunca yaşananlar normal geliyo çünkü fb nin olduğu yerde karekter 3 kağıt vs mübahtır bakıyım fifaya ne cvpveceniz?
Volkan Demirel'den inanılmaz hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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