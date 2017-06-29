 Emre Mor için mi geldi? – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
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    için mi geldi?

    Emre Mor için mi geldi?

    Adı Türk kulüpleri ile anılan 'un menajeri , dün F.Bahçe Kulübü'ne geldi.

    İçeride bir süre yöneticilerle görüşen Özcan daha sonra kulüp binasından ayrıldı. Özcan'ın gelişi "Fenerbahçe, 'u mu transfer ediyor?" söylentisine yol açtı. Dortmund'un 19 yaşındaki milli oyuncuyu kiraya vereceği belirtiliyor. Özcan'ın alt yapıdan bir oyuncu için geldiği de iddia edildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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