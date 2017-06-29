 Centurion’da sorun çıkmaz – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Centurion’da sorun çıkmaz

    Centurion’da sorun çıkmaz
    Sow'un yerine menajerler tarafından önerilen Ricardo Centurion konusunda Sao Paulo'nun sorun çıkarmayacağı ifade edildi. Brezilya ekibinin, Racing'den 4.2 milyon euro'ya aldığı Arjantinli forvet+kanat oyuncusu için ödediği bonservisi kurtarması halinde Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği belirtiliyor. 24 yaşındaki Centurion'un da Genoa'dan sonra ikinci Avrupa macerasına hazır olduğu bildirildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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