Centurion’da sorun çıkmaz

Sow'un yerine menajerler tarafından önerilen Ricardo Centurion konusunda Sao Paulo'nun sorun çıkarmayacağı ifade edildi. Brezilya ekibinin, Racing'den 4.2 milyon euro'ya aldığı Arjantinli forvet+kanat oyuncusu için ödediği bonservisi kurtarması halinde Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği belirtiliyor. 24 yaşındaki Centurion'un da Genoa'dan sonra ikinci Avrupa macerasına hazır olduğu bildirildi.