Obra düzeni
F.Bahçe’ye dönen tecrübeli hocanın, Aziz Yıldırım’a, “Futbolda da Obradovic gibi bir sistem kuracağım. Bu sistem tıkır tıkır işleyecek ve başarı gelecek” sözü verdiği belirtildi
ADİL VE ŞEFFAF OLACAK
İşte Kocaman'ın Fenerbahçe'de hayata geçirmeyi planladığı diğer fikirleri:
*İşi tesadüflere bırakmayacağım.
*Kazanılan maçlardan sonra da hatalarımızı göreceğim.
*Haksız penaltı kazansak da çıkıp bunu söyleyeceğim.
*Hiçbir problem çözümsüz kalmayacak.
*Kimse birbirinin arkasından konuşmayacak. Kimin ne derdi varsa çıkıp, açık açık söyleyecek.
*Sorun hep olacaktır. Önemli olan sorunları büyümeden halletmek.
YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIM
Veda töreninde, F.Bahçe ile ilgili soruyu da yanıtlayan Aykut Kocaman, "Henüz kesinleşmedi ama olursa eğer dönüşümün nedenlerinden bir tanesi yarım kalan işlerim vardı, onun tetikleyici olduğu söylenebilir" dedi. Kocaman, beraberinde Konyaspor'dan oyuncu götürüp götürmeyeceği yönündeki soruya, "Eğer imkanım olsa, bir takımım olsa hemen hemen bütün oyuncuları alırım" yanıtını verdi.
OMUZLARDA UĞURLANDI
Atiker Konyaspor, takımı tarihinde ilk kez Avrupa'ya taşıyıp, kupayı kazandıran Aykut Kocaman için veda töreni düzenledi. Taraftarlar, 52 yaşındaki teknik adamı omuzlara alırken, başkan Ahmet Şan, üzerinde Mevlana'nın figürü ile 'Ne olursan ol yine gel' yazılı tablo hediye etti. Kocaman, "İleride tekrar burada çalışmak isterim" dedi.
İŞİN SIRRI YERLİDE
Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezonda yerli teknik adamlar şampiyonluğa ulaştı. Fatih Terim ve Şenol Güneş 2'şer kez takımlarını şampiyon yaparken, Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu da 1'er defa mutlu sonu yakaladı. Şampiyon olan en son yabancı hoca Zico. Zico, 2006-07'de F.Bahçe ile ipi göğüsledi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:11
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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