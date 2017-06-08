 Obra düzeni – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Obra düzeni

    Obra düzeni

    F.Bahçe’ye dönen tecrübeli hocanın, Aziz Yıldırım’a, “Futbolda da Obradovic gibi bir sistem kuracağım. Bu sistem tıkır tıkır işleyecek ve başarı gelecek” sözü verdiği belirtildi

    Henüz resmi açıklama olmasa da Fenerbahçe'yi yeni sezonda çalıştıracağı artık kesinleşen Aykut Kocaman'ın planları ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede, basketbol takımını Avrupa'nın 1 numarası yapan Obradovic'in sistemini futbol takımına da getirme sözü verdiği öğrenildi. Kocaman'ın, "Öyle bir sistem kuracağım ki bu düzen ben olsam da olmasam da tıkır tıkır işleyecek. Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacak" dediği bildirildi.

    ADİL VE ŞEFFAF OLACAK
    İşte Kocaman'ın Fenerbahçe'de hayata geçirmeyi planladığı diğer fikirleri:
    *İşi tesadüflere bırakmayacağım.
    *Kazanılan maçlardan sonra da hatalarımızı göreceğim.
    *Haksız penaltı kazansak da çıkıp bunu söyleyeceğim.
    *Hiçbir problem çözümsüz kalmayacak.
    *Kimse birbirinin arkasından konuşmayacak. Kimin ne derdi varsa çıkıp, açık açık söyleyecek.
    *Sorun hep olacaktır. Önemli olan sorunları büyümeden halletmek.

    YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIM
    Veda töreninde, F.Bahçe ile ilgili soruyu da yanıtlayan , "Henüz kesinleşmedi ama olursa eğer dönüşümün nedenlerinden bir tanesi yarım kalan işlerim vardı, onun tetikleyici olduğu söylenebilir" dedi. Kocaman, beraberinde Konyaspor'dan oyuncu götürüp götürmeyeceği yönündeki soruya, "Eğer imkanım olsa, bir takımım olsa hemen hemen bütün oyuncuları alırım" yanıtını verdi.

    OMUZLARDA UĞURLANDI
    Atiker Konyaspor, takımı tarihinde ilk kez Avrupa'ya taşıyıp, kupayı kazandıran Aykut Kocaman için veda töreni düzenledi. Taraftarlar, 52 yaşındaki teknik adamı omuzlara alırken, başkan Ahmet Şan, üzerinde Mevlana'nın figürü ile 'Ne olursan ol yine gel' yazılı tablo hediye etti. Kocaman, "İleride tekrar burada çalışmak isterim" dedi.

    İŞİN SIRRI YERLİDE
    Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezonda yerli teknik adamlar şampiyonluğa ulaştı. Fatih Terim ve Şenol Güneş 2'şer kez takımlarını şampiyon yaparken, Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu da 1'er defa mutlu sonu yakaladı. Şampiyon olan en son yabancı hoca Zico. Zico, 2006-07'de F.Bahçe ile ipi göğüsledi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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