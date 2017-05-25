 Sağ beke Juanfran – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Sağ beke Juanfran

    Sağ beke Juanfran

    Van der Wiel ve Şener’den istediğini alamayan ’nin 28 yaşındaki sağ bek ile ilgilendiği iddia edildi.

    Bu sezon özellikle sağ bekte büyük sıkıntı çeken için İspanyollar transfer iddiasında bulundu. İspanyol medyasına göre sarı-lacivertliler, 'nun 28 yaşındaki sağ beki ile ilgileniyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 33 maça çıkarken kupada da 4 kez sahne aldı. İstikrarlı futboluyla dikkat çeken Moreno 8 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Fenerbahçe bu transfer için 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda.

    İspanyol sağ bek hücuma verdiği katkı ile tanınıyor. Moreno hem savaşçıhem de teknik bir futbolcu.


    Kaynak: TAKVİM
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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