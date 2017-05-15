Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi Tuncay Şanlı gelecek sezon Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapacak.
Fenerbahçe'ye dönmek için gün sayan Şanlı'nın bir süredir çalışmalar yaptığı da ortaya çıktı. Şanlı'nın Moussa Sow'un yerine alınması düşünülen Henry Onyekuru ve Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra bir süredir Standard forması giyen Edmilson'u izlediği ortaya çıktı. Şanlı'nın son olarak Brezilyalı sol açığı Standart'ın Cuma akşamı Mechelen'i 2-0 yendiği maçta gözlem altına aldığı bildirildi. Taison olmazsa Edmilson üzerinde yoğunlaşılacağı belirtildi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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