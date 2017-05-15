 Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ’u izledi

    Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi

    Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi gelecek sezon 'de Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapacak.

    'ye dönmek için gün sayan Şanlı'nın bir süredir çalışmalar yaptığı da ortaya çıktı. Şanlı'nın Moussa Sow'un yerine alınması düşünülen Henry Onyekuru ve Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra bir süredir Standard forması giyen 'u izlediği ortaya çıktı. Şanlı'nın son olarak Brezilyalı sol açığı Standart'ın Cuma akşamı Mechelen'i 2-0 yendiği maçta gözlem altına aldığı bildirildi. Taison olmazsa Edmilson üzerinde yoğunlaşılacağı belirtildi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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