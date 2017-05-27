Taraftar gelsin
Bursa'nın hocası Örnek: "Gençler'i yeneceğiz. Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Sahada kim oynarsa oynasın yüreğiyle savaşacak. Taraftarımız bizi desteklesin."
Sakatlığı bulunan isimlere ilişkin de bilgiler veren Örnek, "Bilal ve Batalla idmanlara çıkıyor. Ertuğrul bu hafta aramızda olmayacak. Emre'nin durumu maç gününe kadar netleşecek. Bilal ve Pablo umarım bu hafta aramızda olurlar. Stancu da antrenmanlara başladı. Kim oynarsa yüreğiyle oynayacak" dedi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:14
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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