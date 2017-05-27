 Taraftar gelsin – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Taraftar gelsin

    Taraftar gelsin

    Bursa'nın hocası Örnek: "Gençler'i yeneceğiz. Sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Sahada kim oynarsa oynasın yüreğiyle savaşacak. Taraftarımız bizi desteklesin."

    Teknik Direktörü Adnan Örnek, ligin 33. haftasında oynayacakları G.Birliği maçının kendileri açısından sezonun en önemli maçı olduğuna dikkat çekerek, taraftarlardan 90 dakika boyunca destek istedi. Örnek, "Ciddi bir maça çıkıyoruz. Oyuncuların moral motivasyonları iyi durumda. Belki ilk defa bu kadar canlı ve dinamikler. Maçı alıp ligde kalacağız" dedi.

    Sakatlığı bulunan isimlere ilişkin de bilgiler veren Örnek, "Bilal ve Batalla idmanlara çıkıyor. Ertuğrul bu hafta aramızda olmayacak. Emre'nin durumu maç gününe kadar netleşecek. Bilal ve Pablo umarım bu hafta aramızda olurlar. Stancu da antrenmanlara başladı. Kim oynarsa yüreğiyle oynayacak" dedi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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