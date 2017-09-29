 Manisa’da kriz var – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Manisa’da kriz var

    Manisa’da kriz var
    TFF 1. Lig'de 6 maçta 4 yenilgi alan, UEFA tarafından da 3 puanı silinecek olan Manisaspor'da dertler bitmiyor. Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde, cezalı İsmail Haktan ile sakat Hikmet ve Ümit Yasin'in ardından iki kötü haber daha geldi. Dizinde yırtık olan Mikic ve soğuk algınlığı geçiren Axel Meye'nin de Eskişehir deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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