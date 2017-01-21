Görülmemiş ceza!
PFDK , TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanan Sivas-Adana DS maçında kötü ve çirkin tezahürattan bazı tribünlerin passolig kartlarını bloke cezası verdi. Bu ceza 15 yaşındaki oğluyla maçı izleyen İlhan Biçer'i şoke etti. Doğuştan sağır ve dilsiz olan Biçer, "Sahaya yabancı madde atsam neyse, ama küfürden ceza almam yanlış" dedi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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