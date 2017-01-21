 Görülmemiş ceza! – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Görülmemiş ceza!

    Görülmemiş ceza!
    , 'in 16. haftasında oynanan Sivas-Adana DS maçında kötü ve çirkin tezahürattan bazı tribünlerin passolig kartlarını bloke cezası verdi. Bu ceza 15 yaşındaki oğluyla maçı izleyen 'i şoke etti. Doğuştan sağır ve dilsiz olan Biçer, "Sahaya yabancı madde atsam neyse, ama küfürden ceza almam yanlış" dedi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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