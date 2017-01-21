 Ferhat Kiraz, Malatya’da – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Malatya’da

    Ferhat Kiraz, Malatya’da
    , uzun süredir aradığı sol kanat oyuncusunu Kasımpaşa'da buldu. Sarı-siyahlılar 'a 2.5 yıllık imza attırdı. Teknik Direktör İrfan Buz'un Bursaspor'dan oyuncusu olan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon lacivert-beyazlı takımda 10 maçta forma giyip, 2 asist yapma başarısı gösterdi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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