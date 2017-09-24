3 MAÇ CEZA ALABİLİR!

Ayrıca Quaresma ve Oğuzhan'ın PFDK'nın alacağı karara göre cezası artabilir.

Çift sarı karttan otomatik olarak bir maç oynayamayacak olan Quaresma'nın ihraç kararından sonra orta hakeme ve 4.hakeme yönelik sözlerinden sonra gözler hakem raporlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

İhraç sonrasında PFDK'ya sevk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Quaresma, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı sözlerden sevk edilirse 1-2 maç, hakaretten sevk edilirse 3 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra hakem Ali Palabıyık'ın ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdiği Oğuzhan Özyakup'un maçın hakeminin yanına giderek "Sen de üçlüye katılmayacak mısın!" şeklinde bir söylemde bulunduğu iddia edildi.

Ozzie gördüğü kırmızı ile ilgili, "Hakemin yanına gittim, sadece konuştum. Küfür falan etmedim. Eleştiriye gelemiyor. olay bundan ibaret" dedi.

Federasyonun, temsilcinin raporunun ardından Oğuzhan'ı PFDK'ya sevk edip etmeyeceği netlik kazanacak. Eğer sevk edilirse cezası artabilir.