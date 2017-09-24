3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Trabzonspor maçı öncesinde Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Quaresma’yı kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş de gelecek hafta takımın başında olamayacak.
Ayrıca Quaresma ve Oğuzhan'ın PFDK'nın alacağı karara göre cezası artabilir.
Çift sarı karttan otomatik olarak bir maç oynayamayacak olan Quaresma'nın ihraç kararından sonra orta hakeme ve 4.hakeme yönelik sözlerinden sonra gözler hakem raporlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.
İhraç sonrasında PFDK'ya sevk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Quaresma, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı sözlerden sevk edilirse 1-2 maç, hakaretten sevk edilirse 3 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra hakem Ali Palabıyık'ın ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdiği Oğuzhan Özyakup'un maçın hakeminin yanına giderek "Sen de üçlüye katılmayacak mısın!" şeklinde bir söylemde bulunduğu iddia edildi.
Ozzie gördüğü kırmızı ile ilgili, "Hakemin yanına gittim, sadece konuştum. Küfür falan etmedim. Eleştiriye gelemiyor. olay bundan ibaret" dedi.
Federasyonun, temsilcinin raporunun ardından Oğuzhan'ı PFDK'ya sevk edip etmeyeceği netlik kazanacak. Eğer sevk edilirse cezası artabilir.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:51
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FIRTINA ÖNE GEÇİNCE KAZANAMIYOR
Toplam 2
Yorum
Firtina Doktor bu iskrar inadindan vaz gec bize kaliteli futbolla ac hoca lazim ersun hocadan bir cacik. Olmaz dikkat
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FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU
Toplam 6
Yorum
EKO GS İYİ GİTSE BU PLBYIKLA METE KLKAVAN GNDERİLİR YOLU KESİLİR AKŞM FBNİN KADİM HAKEMİ PLBIYIK GREVİNİ EN İYİ ŞKLDE YAPMIŞTIR HRKS GÖRDÜ
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 20
Yorum
BBB Niye kimse, stadta koro halinde edilen küfürlerden, sahalya atlayan kişi ve atılan yabancı cisimlerden bahsetmiyor!!! NİYEEEE ACABA.?
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